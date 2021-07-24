أول ميدالية ذهبية في أولمبياد "طوكيو 2020" تذهب إلى آسيا

أحرزت الصينية يانغ تسيان الميدالية الذهبية الأولى للنسخة الـ32 من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "طوكيو 2020"، وذلك في مسابقة الرماية بالبندقية المضغوطة من مسافة 10 أمتار.

واحتلت يانغ تسيان "YANG Qian" البالغة من العمر 21 عاما، المركز الأول برصيد 251.8 نقطة، تاركة الميدالية الفضية للروسية أناستاسيا غالاشينا (24 عاما)، الثانية برصيد 251.1 نقطة.

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

بينما ذهبت الميدالية البرونزية إلى السويسرية نينا كريستين (27 عاما)، التي جاءت في المركز الثالث برصيد 230.6 نقطة.

المصدر: RT