"ماركا".. مبابي يبلغ بوكيتينو بقراره النهائي

أبلغ نجم باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، كيليان مبابي، مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، بقراره النهائي حول تجديد عقده مع الفريق الباريسي.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في صيف 2022، ويرفض اللاعب الفرنسي كل عروض التجديد حتى الآن.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن مبابي أبلغ بوكيتينو بأنه لن يجدد عقده مع سان جيرمان، وستنتهي علاقته بالنادي في آخر الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن العلاقة ممتازة بين مبابي وبوكيتينو، كما أن اللاعب دعم القرارات الرياضية لمدربه في الموسم الماضي.

وأوضحت "ماركا" أن ريال مدريد ما يزال ينتظر اللحظة المثالية لبدء مفاوضات التعاقد مع مبابي.

وكانت تقارير سابقة قد أكدت أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز قرر الاكتفاء بضم النمساوي ألابا واستعادة بعض اللاعبين المعارين هذا الصيف، على أن يؤجل صفقة مبابي لحين انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان صيف العام المقبل، لضمه مجانا.

المصدر: وكالات