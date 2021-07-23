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نجم منتخب السعودية الدوسري يقدم وعدا للجماهير قبل مواجهة البرازيل وألمانيا

الرياضة

نجم منتخب السعودية الدوسري يقدم وعدا للجماهير قبل مواجهة البرازيل وألمانيا
Reuters
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وجه نجم منتخب السعودية الأولمبي، سالم الدوسري، رسالة للجماهير عقب خسارة الأخضر أمام نظيره الإيفواري (1-2)، في افتتاح منافسات المجموعة الرابعة لمسابقة كرة القدم ضمن أولمبياد طوكيو.

وسجل الدوسري، هدف الأخضر الوحيد من تسديدة قوية، لكنه لم يكن كافيا لتجنب الخسارة أمام كوت ديفوار (ساحل العاج) بنتيجة 1-2، في المباراة التي أقيمت أمس الخميس.

وتعهد الدوسري للجماهير بعد الخسارة أمام كوت ديفوار، في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، بالأفضل في قادم المباريات، حيث كتب: "حظ أوفر لمنتخبنا، كان ودنا نفرحكم بالفوز، ولكن نوعدكم بالأفضل في قادم الأيام".

ويخوض المنتخب السعودي مباراتين مصيريتين في الجولتين المقبلتين ضد البرازيل حاملة اللقب، وألمانيا.

المصدر: حساب الدوسري على "تويتر"

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