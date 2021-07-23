نجم منتخب السعودية الدوسري يقدم وعدا للجماهير قبل مواجهة البرازيل وألمانيا

وجه نجم منتخب السعودية الأولمبي، سالم الدوسري، رسالة للجماهير عقب خسارة الأخضر أمام نظيره الإيفواري (1-2)، في افتتاح منافسات المجموعة الرابعة لمسابقة كرة القدم ضمن أولمبياد طوكيو.

وسجل الدوسري، هدف الأخضر الوحيد من تسديدة قوية، لكنه لم يكن كافيا لتجنب الخسارة أمام كوت ديفوار (ساحل العاج) بنتيجة 1-2، في المباراة التي أقيمت أمس الخميس.

وتعهد الدوسري للجماهير بعد الخسارة أمام كوت ديفوار، في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، بالأفضل في قادم المباريات، حيث كتب: "حظ أوفر لمنتخبنا، كان ودنا نفرحكم بالفوز، ولكن نوعدكم بالأفضل في قادم الأيام".

حظ اوفر لمنتخبنا ، كان ودنا نفرحكم بالفوز ، ولكن نوعدكم بالافضل في قادم الايام 💚🙏 #السعوديه_ساحل_العاج — سالم الدوسري (@salem_d29) July 22, 2021

ويخوض المنتخب السعودي مباراتين مصيريتين في الجولتين المقبلتين ضد البرازيل حاملة اللقب، وألمانيا.

المصدر: حساب الدوسري على "تويتر"