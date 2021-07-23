أول تعليق لرونالدو على أنباء اقترابه من الانضمام إلى مانشستر سيتي

ربطت تقارير إعلامية عدة خلال الأيام القليلة الماضية، نجم يوفنتوس، البرتغالي كريستيانو رونالدو، بالانتقال إلى مانشستر سيتي، غريم مانشستر يونايتد، الذي يُعتبر "الدون" أحد أساطيره.

وينتهي عقد رونالدو (36 عاما) مع يوفنتوس في العام المقبل، ولكن تقارير صحفية أشارت إلى أن النجم البرتغالي يرغب في الرحيل عن الفريق الإيطالي خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وارتبط اسمه بداية بالانضمام إلى باريس سان جيرمان أو العودة إلى فريقه السابق مانشستر يونايتد، قبل أن يطرأ تحول مفاجئ، بإعلان بعض المواقع الإيطالية، أن مانشستر سيتي مرشح بقوة للتعاقد مع صاحب الكرات الذهبية الخمس.

ودعمت تلك المواقع طرحها، لحاجة مانشستر سيتي لهداف عالمي، لتعويض مهاجمه الأرجنتيني سيرخيو أغويرو، المنتقل حديثا إلى برشلونة.

ولكن رونالدو، وضع حدا لإشاعات انتقاله إلى مانشستر سيتي التي ارتبطت به منذ عام 2013، وقال في تصريحات لصحيفة "ميرور" البريطانية: "ألعب للسيتي وليس يونايتد؟ لن أفعل ذلك. لماذا؟ لأن قلبي في مانشستر يونايتد، لهذا السبب".

وتابع "يمكنني القول إنه سيكون من الصعب جدا جدا، اللعب في مانشستر سيتي. صعب بسبب مانشستر يونايتد".

يذكر أن رونالدو، الذي دافع عن ألوان مانشستر يونايتد بين العامين 2003 و2009، تربطه علاقة جيد جدا باليونايتد وجماهيره.

المصدر: ميرور