رسميا.. باريس سان جيرمان يقدم نجمه القادم من ليفربول (فيديو)

قدم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، رسميا اليوم الخميس، لاعبه الجديد الهولندي جورجينيو فينالدوم القادم من فريق ليفربول في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع "الريدز".

وتعاقد باريس سان جيرمان مع فينالدوم لمدة ثلاثة مواسم حتى عام 2024، وسيرتدي الهولندي القميص رقم (18).

لاعبنا الجديد @GWijnaldum سيحمل القميص 1⃣8⃣ هذا الموسم! pic.twitter.com/FzzOt6GNdC — نادي باريس سان جيرمان (@PSG_arab) July 22, 2021

وأشاد فينالدوم خلال مقابلة مع القناة الرسمية للنادي الباريسي بمشروع فريق باريس سان جيرمان ووصفه بـ"الجميل"، وهو الأمر الذي دفعه للانتقال إلى استاد "بارك دي برانس" بدلا من "كامب نو"، حيث كان فريق برشلونة يرغب بشدة في ضم اللاعب الهولندي.

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💬 @GWijnaldum : « C'est un sentiment fort, je rejoins un grand club, qui compte de grands joueurs dans son effectif. » pic.twitter.com/LGzocfZRQ0 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 22, 2021

غادر فينالدوم ملعب "أنفيلد" معقل ليفربول بعد فترة خمس سنوات، توج خلالها بلقب دوري أبطال أوروبا، والدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي.

وأضاف اللاعب الهولندي: "النادي كله جعلني أشعر أنهم يريدوني حقا، وهذا لعب دورا كبيرا في قراري".

وأشار فينالدوم إلى أن "الفوز بالألقاب مهم للغاية، وهذا ما نريد جميعا تحقيقه كلاعبين، وباريس يريد الفوز، إنه ناد تقدم كثيرا على مر السنين، ولعب في نهائي دوري أبطال أوروبا، ووصل أيضا إلى دور الأربعة الموسم الماضي".

وأبرم باريس سان جيرمان ثلاث صفقات مجانية هذا الموسم، فإضافة إلى ضم جورجينيو فينالدوم (30 عاما)، تعاقد مع كل من المدافع الإسباني سيرخيو راموس، من ريال مدريد، وحارس المرمى الإيطالي جيانلويجي دوناروما، من ميلان، إضافة إلى شراء النجم المغربي أشرف حكيمي، من إنتر ميلان مقابل حوالي 70 مليون يورو.

المصدر: وكالات