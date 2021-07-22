 
مباشر

أولمبياد طوكيو.. الكنغر الأسترالي يهزم "التانغو" الأرجنتيني

الرياضة

أولمبياد طوكيو.. الكنغر الأسترالي يهزم
Reuters /Kim Hong-Ji
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qvzu

مني المنتخب الأرجنتيني بهزيمة مفاجئة أمام نظيره الأسترالي (0-2) في اللقاء الذي جمعتهما اليوم الخميس، في مستهل مشوارهما ضمن مسابقة كرة القدم في إطار فعاليات أولمبياد طوكيو 2020.

وحملت ثنائية "الكنغر" الأسترالي توقيع كل من المهاجمين، لاتشلان واليس وماركو تيليو، في الدقيقتين (14 و80) على الترتيب.

بينما أكمل منتخب الأرجنتين المباراة بعشرة لاعبين، بعد طرد فرانسيسكو أورتيغا في نهاية الشوط الأول، على ملعب "سابورو دوم" في مدينة سابورو اليابانية.

إقرأ المزيد
أولمبياد طوكيو 2020.. المكسيك تروض
أولمبياد طوكيو 2020.. المكسيك تروض "الديوك" الفرنسية (فيديو)
إقرأ المزيد
شاهد.. أول
شاهد.. أول "هاتريك" خلال 23 دقيقة في أولمبياد "طوكيو 2020"

وتصدر منتخب أستراليا قائمة المجموعة الثالثة، برصيد ثلاث نقاط، متقدما بفارق نقطتين على منتخبي إسبانيا ومصر، اللذين تعادلا فيما بينهما من دون أهداف في وقت سابق من اليوم أيضا.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا