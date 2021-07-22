أول تعليق لمدرب مصر بعد صمود "الفراعنة" أمام إسبانيا في أولمبياد طوكيو

أعرب مدرب منتخب مصر، شوقي غريب، عن سعادته بالتعادل السلبي مع إسبانيا، في افتتاح منافسات المجموعة الثالثة لمسابقة كرة القدم ضمن أولمبياد طوكيو الذي يفتتح رسميا غدا الجمعة.

وسيطرت إسبانيا، بطلة أولمبياد 1992 ووصيفة 1920 و2000، نسبيا على الكرة مطلع اللقاء دون تشكيل خطورة على مرمى الحارس المصري محمد الشناوي.

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وفي الشوط الثاني، بدا المنتخب الإسباني أقرب إلى المرمى، لكن الشناوي ذاد عن عرينه.

وقال غريب عقب نهاية المباراة: "الأداء في الشوط الثاني كان أفضل من الشوط الأول، الخوف كان السبب في الظهور بهذا الشكل في الشوط الأول والذي نتج عنه تمريرات غير صحيحة".

وأضاف: "لم نخض مباريات خلال الفترة الأخيرة وهذا الأمر كان يسبب لي بعض القلق، كما أن هذه هي المرة الأولى التي شارك فيها الثلاثي الكبير معنا (محمد الشناوي، أحمد حجازي، ومحمود حمدي)".

وأكمل: "سعيد بالأداء في الشوط الثاني، كنا نواجه بطل أوروبا ولديه الكثير من اللاعبين المميزين".

واختتم: "سنتابع مباراة المنتخب الأرجنتيني والأسترالي لنرى ما ينتظرنا في المباراتين المقبلتين".

وتلعب في وقت لاحق في المجموعة عينها، الأرجنتين بطلة أولمبياد 2004 و2008، وأستراليا رابعة 1992.

المصدر: وكالات