برشلونة يدشن استعداداته للموسم الجديد بفوز كاسح (فيديو)

تغلب نادي برشلونة برباعية نظيفة على خيمناستيك، في مباراة جمعت الفريقين أمس الأربعاء، ضمن استعدادات "البارسا" لانطلاق الموسم الجديد 2021-2022.

وفي ظل العدد الكبير من الغيابات في صفوف برشلونة بسبب مشاركة بعض اللاعبين في أولمبياد طوكيو وتمديد الإجازة السنوية للبعض الآخر، دفع المدرب الهولندي رونالد كومان بعدد كبير من لاعبي الفريق الرديف للنادي الكتالوني في مواجهة خيمناستيك.

وشارك من لاعبي الفريق الأول 7 فقط، هم: الإسبانيون جيرارد بيكيه وريكي بويغ وسيرجي روبرتور، والحارس البرازيلي نيتو، والأمريكي سرجينيو ديست، والفرنسي صامويل أومتيتي، والبوسني ميراليم بيانيتش.

وتألق من اللاعبين الشباب، المهاجم الألباني راي ماناج، الذي خطف الأنظار بتسجيله ثلاثية "هاتريك"، في الدقائق 60، و86، و90 (من ركلة جزاء).

مباراة ودية : جيمناستيك 0 × 4 برشلونة | أهداف اللقاء🔥⚽🎥 pic.twitter.com/kJB4aZqapv — ولد الرياض (@doloveme89) July 21, 2021

بينما أحرز الجناح الشاب أليكس كويادو الهدف الثالث، في الدقيقة 85.

وسيواصل "البارسا" مواجهاته الودية يوم السبت المقبل أمام جيرونا، المنافس في دوري الدرجة الثانية الإسباني.

يذكر أن مستقبل الأسطورة الأرجنتينية، ليونيل ميسي، مازال يستحوذ على الجانب الأكبر من اهتمامات مسؤولي وجماهير برشلونة، حيث انتهى عقد "ليو" مع "البارسا" في نهاية يونيو الماضي، ولم يتم الإعلان عن التجديد بين الطرفين بشكل رسمي حتى الآن.

المصدر: وكالات