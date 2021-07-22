بعد الخسارة في دوري الأبطال.. مدرب غالطة سراي يفسر قراره بشأن مصطفى محمد

عبر مدرب غالطة سراي التركي، فاتح تريم، عن حزنه الشديد لخسارة فريقه أمام مضيفه أيندهوفن الهولندي (1-5)، أمس الأربعاء، في جولة الذهاب بالدور التمهيدي المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

وقال تريم عبر موقع ناديه الرسمي: "نهنئ أيندهوفن، لأنهم كانوا الأفضل، وهو بالفعل فريق مختلف في أوروبا".

وأضاف: "حققوا فوزا مريحا، وسيتفهم جمهور غالطة سراي ما أقوله، وسنفعل كل ما هو ضروري في الوقت المناسب وسنتمسك بآخر أمل للتأهل (في مباراة الإياب)".

وعن الإبقاء على المهاجم المصري مصطفى محمد على مقاعد البدلاء، قال تريم: "لم أشعر بأن مصطفى كان جاهزا للمباراة، وهو نفس الحال بالنسبة للكولومبي رادميل فالكاو، مصطفى عانى من الإصابة وعاد قبل وقت قصير".

وأكمل: "اعتمدت على التشكيلة الأنسب، ولعبنا بشكل جيد، ولكن بالطبع تختلف التفسيرات بعد الهزيمة، كما أنني حاولت إضافة بعض المهاجمين للتشكيلة لتحسين الأداء".

المصدر: وكالات