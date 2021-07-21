زوجة دي ماريا تكشف عن وجهته المقبلة قبل الاعتزال

كشفت زوجة النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا نجم باريس سان جيرمان عن الوجهة القادمة للاعب، بعد انتهاء عقده مع النادي الفرنسي.

وصرحت جورجيلينا كاردوزو عبر قناة "TyC Sports": "لا أشك لحظة أن دي ماريا سينهي مشواره مع كرة القدم بقميص روزاريو سنترال".

وأضافت زوجة صاحب الهدف "الذهبي" في مرمى البرازيل في "كوبا أمريكا": "سيتراجع أنخيل عن هذه الفكرة فقط إذا أصيب بالجنون".

وتابعت: "لا أعرف متى سيحدث هذا، لا يسألني أحد عن المواعيد، لكنه يريد الاعتزال بقميص روزاريو سنترال".

ويرتبط أنخيل دي ماريا بعقد مع باريس سان جيرمان حتى صيف 2022، مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.

ورحل دي ماريا (33 عاما) عن صفوف فريق روزاريو سنترال في صيف 2006 إلى بنفيكا البرتغالي، ثم انتقل إلى ريال مدريد قبل مغادرته إلى مانشستر يونايتد، ومنه إلى باريس سان جيرمان.

المصدر: وكالات