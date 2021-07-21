النصر يتوصل إلى اتفاق لعقد صفقة أرجنتينية

نجح نادي النصر السعودي لكرة القدم في التوصل إلى اتفاق مع الأرجنتيني راميرو فونيس موري مدافع فياريال الإسباني، للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ووفقا لصحيفة "الرياضية" السعودية، فإن النصر اتفق مع فونيس موري على كافة البنود الخاصة بالصفقة، وبقيت فقط إجراءات رسمية قبل التوقيع النهائي.

#عاجل| النصر يتم الاتفاق مع الأرجنتيني راميرو فونيس موري مدافع فياريال الإسباني، وتبقت إجراءات رسمية قبل التوقيع النهائي



(من: @k7aled_otb) — الرياضية - عاجل (@ariyadhiah_br) July 21, 2021

ويرتبط فونيس موري، البالغ من العمر 30 عاما، بعقد مع فياريال الإسباني، يمتد حتى نهاية الموسم المقبل (2021-2022).

وانتقل اللاعب الأرجنتيني إلى صفوف فياريال صيف عام 2018، قادما من إيفرتون الإنجليزي، مقابل 9 ملايين يورو.

وشارك فونيس موري في 74 مباراة مع فياريال، مسجلا 3 أهداف، إضافة لصناعة هدفين، وتوج مع فريق "الغواصات الصفراء" الإسباني بلقب بطولة الدوري الأوروبي الموسم الماضي، على حساب مانشستر يونايتد.

وشارك موري في 26 مباراة مع منتخب الأرجنتين منذ عام 2015، وسجل هدفين.

ويأتي ذلك ضمن تحركات النصر للتعاقد مع لاعب أجنبي قوي، لتعويض رحيل المدافع البرازيلي مايكون بيريرا، استعدادا للموسم المقبل.

المصدر: "twitter/ariyadhiah_br"