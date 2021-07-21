بعلامة من السماء.. كيف تحول مطعم إلى كنيسة لـ"إله كرة القدم" مارادونا؟ (فيديو)

قرر المكسيكي مارسيلو باوتشر وهو صاحب مطعم ومشجع أرجنتيني، تحويل مطعمه إلى كنيسة باسم أسطورة كرة القدم الأرجنتيني الراحل دييغو أرماندو مارادونا.

وأحرز دييغو مارادونا لقب بطل كأس العالم عام 1986 في المكسيك بالذات، وتوفي يوم عيد ميلاد ابنة مارسيلو، لذا اعتبر المكسيكي أن هذه علامة من السماء، فقرر تحويل مطعمه إلى كنيسة باسم مارادونا ليبقى "إله كرة القدم دائما في القلوب".

وصدم نبأ وفاة الأسطورة مارادونا، يوم 25 نوفمبر 2020، عن عمر يناهز 60 عاما، الأرجنتين وعالم كرة القدم، حيث كان يحظى بشعبية هائلة.

وتحولت الكنيسة إلى متحف مليء بصور مارادونا من طفولته إلى صور من لقاءات مع الزعيم الكوبي الراحل فيديل كاسترو والبابا فرنسيس.

وفرشت أرضية الكنسية بعشب صناعي ووضعت كراسي على الجانبين مزينة بقمصان أندية مختلفة من المكسيكي والأرجنتين وأوروبا، وكذلك المنتخبات الوطنية من جميع أنحاء العالم.

В Мексике в память о Марадоне появилось особенное место 🙏



Марсело Буше – владелец кафе и фанат аргентинца. Диего умер в день рождения дочери Марсело. Мужчина решил, что это знак свыше. Он переделал ресторан в церковь имени Марадоны



Бог футбола всегда в наших сердцах



📹 SNTV pic.twitter.com/7LRt8XpK06 — Матч ТВ (@MatchTV) July 21, 2021

وتعتبر الكنيسة هي الثانية من نوعها في العالم، حيث توجد في الأرجنتين أول كنيسة في مدينة روزاريو تم إنشاؤها من قبل المعجبين بالأسطورة مارادونا عام 1998.

المصدر: وكالات