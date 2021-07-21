السماح باستخدام الأعلام الروسية في الفنادق الرسمية لأولمبياد طوكيو

سمحت اللجنة الأولمبية الدولية، باستخدام الأعلام الروسية في الفنادق الرسمية لأولمبياد طوكيو 2020.

ونقلت وكالة "تاس" عن الخدمة الصحفية للجنة الأولمبية الدولية، أن الأخيرة لا تعارض تعليق الأعلام الروسية في عدد من فنادق طوكيو، بما في ذلك أماكن إقامة الوفود الرسمية العاملة في الأولمبياد.

وأضافت: "القيود (على رفع العلم الروسي) ستطبق فقط على المنشآت الأولمبية في طوكيو. الأماكن العامة والفنادق لا تخضع لسلطة اللجنة الأولمبية الدولية".

ويشارك الرياضيون الروس في أولمبياد طوكيو تحت العلم الأولمبي، نتيجة العقوبات على روسيا بعد قرار محكمة التحكيم الرياضية "كاس" في الـ17 من ديسمبر الماضي، بحرمان الرياضيين الروس من المنافسة في المسابقات الدولية الكبرى تحت العلم والنشيد الوطني الروسيين لمدة عامين من تاريخ إصدار القرار أي حتى 16 ديسمبر 2022، بدعوى "التلاعب في بيانات مختبر موسكو لمكافحة المنشطات".

ومن المقرر أن تستضيف طوكيو الأولمبياد الصيفي المؤجل من العام الماضي بسبب وباء فيروس كورونا، بين 23 يوليو الجاري و8 أغسطس المقبل.

المصدر: تاس