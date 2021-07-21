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ليفربول ممتدحا صلاح بعد تسجيله لهدف رائع: سريع كالبرق وحاسم كالسيف (فيديو)

الرياضة

ليفربول ممتدحا صلاح بعد تسجيله لهدف رائع: سريع كالبرق وحاسم كالسيف (فيديو)
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شارك نادي ليفربول عبر حسابه في موقع "تويتر"، لقطات من استعدادات الفريق في معسكره المقام حاليا بالنمسا تحضيرا للموسم الجديد 2021\2022.

وظهر نجم "الريز"، الدولي المصري محمد صلاح في إحدى اللقطات، وهو يركض خلف الكرة بسرعة فائقة، قبل أن يسجل هدفا رائعا.

وعلق حساب ليفربول على هدف صلاح قائلا: "سريع كالبرق وحاسم كالسيف".

ويفتتح ليفربول مبارياته في الموسم الجديد بالدوري الإنجليزي الممتاز، بمواجهة نوريتش سيتي في الـ14 من الشهر المقبل.

المصدر: حساب نادي ليفربول على "تويتر"

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