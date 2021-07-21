رسميا.. تحديد موعد النزال المرتقب بين جوشوا و أوسيك

يدافع الملاكم البريطاني أنتوني جوشوا عن ألقابه في الاتحاد الدولي للملاكمة ورابطة الملاكمة العالمية ومنظمة الملاكمة العالمية في الوزن الثقيل أمام الأوكراني ألكسندر أوسيك.

وسيقام النزال المرتقب في ملعب توتنهام هوتسبر في لندن، في الـ25 من سبتمبر المقبل، بحسب ما أفاد مروج مباريات جوشوا.

وقال جوشوا في بيان نشرته شركة "ماتش روم سبورت" المروجة للأحداث الرياضية "تم تحديد الموعد ونحن على أهبة الاستعداد".

وتابع "أضع كل شيء على المحك مرة جديدة وحان الوقت للدفاع عن تاجي. توجنا معا بميدالية ذهبية أولمبية وقاتلنا للوصول إلى القمة ولم نتجنب أبدا التحديات".

وسيواجه جوشوا الفائز بميدالية ذهبية في أولمبياد لندن 2012 لوزن السوبر ثقيل، الأوكراني المتوج في الألعاب ذاتها بذهبية الوزن الثقيل.

وسيستقبل ملعب نادي توتنهام الجديد في لندن، أول نزال في الملاكمة منذ افتتاحه.

المصدر: أ ف ب