شاهد.. رونالدينيو بقميص برشلونة يهز شباك ريال مدريد خلال "كلاسيكو" الأساطير في تل أبيب

فاز فريق ريال مدريد على غريمه التقليدي برشلونة (3-2) في لقاء "الكلاسيكو" الاستعراضي، بين أساطير الغريمين التقليديين القدامى، أمس الثلاثاء، على "استاد بلومفيلد" في تل أبيب بإسرائيل.

🎵 𝘛𝘰𝘵 𝘦𝘭 𝘤𝘢𝘮𝘱

🎵 𝘦́𝘴 𝘶𝘯 𝘤𝘭𝘢𝘮

🎵 𝘴𝘰𝘮 𝘭𝘢 𝘨𝘦𝘯𝘵 𝘣𝘭𝘢𝘶𝘨𝘳𝘢𝘯𝘢.



⚽️ The Legends #ElClásico

𝗟𝗜𝗩𝗘 𝗡𝗢𝗪 𝗢𝗡 𝗕𝗔𝗥𝗖̧𝗔 𝗧𝗩+

🖥 https://t.co/v28AM27Zzqpic.twitter.com/al2KUR56lh — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 20, 2021

وضع الساحر البرازيلي رونالدينيو برشلونة في المقدمة بهدف سجله من ركلة جزاء، في الدقيقة 27 من زمن الشوط الأول للقاء الذي أقيم على شوطين مدة كل منهما 40 دقيقة.

Мы не плачем, просто гол Роналдиньо в матче легенд в глаз попал 😥



📹 инстаграм «Барселоны» pic.twitter.com/xgYISdhrnV — Матч ТВ (@MatchTV) July 20, 2021

ورد ريال مدريد بهدفين متتاليين في بداية الشوط الثاني، أحرزهما كل من بيدرو مونيتيس وألفونسو بيريز، في الدقيقتين (42 و44) على الترتيب.

وأدرك خوفري ماتيو التعادل للفريق الكتالوني، في الدقيقة 59، ومن ثم سجل روبين دي لا ريد هدف الفوز للفريق الملكي بحلول الدقيقة 70 من زمن اللقاء.

[HIGHLIGHTS] 🎥



Barça Legends vs Real Madrid 🙌



Tonton 5️⃣ gol yang tercipta ! ⚽️ pic.twitter.com/BxvDjZYR2X — FC Barcelona (@fcbarcelona_id) July 21, 2021

👏 Real Madrid claim spoils in legends' El Clásico in Tel Aviv!

⚽️ @FCBarcelona 2-3 @realmadriden#RealMadrid — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) July 20, 2021

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المصدر: وكالات