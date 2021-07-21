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السباح التونسي أسامة الملولي يتراجع عن قرار مقاطعته أولمبياد طوكيو

الرياضة

السباح التونسي أسامة الملولي يتراجع عن قرار مقاطعته أولمبياد طوكيو
Reuters
السباح التونسي أسامة الملولي
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أعلنت اللجنة الأولمبية التونسية يوم الثلاثاء تراجع السباح المخضرم أسامة الملولي عن قرار اعتزاله المنافسات الدولية ومقاطعة دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو.

وجاء في بيان للجنة إثر اجتماع رئيسها محرز بوصيان بالملولي، أنه أعلن التزامه بمواصلة الدفاع عن راية تونس في دورة طوكيو.

وقالت اللجنة إنها ستسعى مع باقي الأطراف المعنية في حل الإشكاليات التي تعترض السباح.

وأوضحت أنه جرى "تدارس جملة المشاكل والعوائق التي يتظلم منها البطل والحلول الممكنة لتجاوزها بعيدا عن التشنج والضغوط مع وضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار".

وكان الملولي، الذي دخل في نزاع قضائي مالي مع اتحاد السباحة منذ سنوات، قد أعلن عبر حسابه على شبكة "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي الاثنين قرار اعتزاله.

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وكتب في تدوينة: "بعد شهر من المحنة، فقدت كل أمل في المصالحة أو كسب قضيتي.. لذا قررت الانسحاب من المنافسات الدولية وأولمبياد طوكيو".

وأبدى السباح تذمره بسبب مثوله مع والدته، التي تدير أعماله، أمام السلطات الأمنية أثناء تحضيره للمشاركة السادسة له في الألعاب الأولمبية.

وتوج الملولي (37 عاما) بالميدالية الذهبية لسباق 1500 متر سباحة حرة في أولمبياد بكين 2008 كما فاز بالميدالية الذهبية لسباق الماراثون لمسافة عشرة كيلومترات في أولمبياد لندن 2012 بجانب الفوز بالميدالية البرونزية لسباق 1500 متر سباحة حرة.

المصدر: RT

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