برينتفورد يبرم أول صفقة تعاقد بعد صعوده للدوري للممتاز

قال نادي برينتفورد الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إنه تعاقد مع لاعب الوسط النيجيري الدولي فرانك أونيكا من ميتيلاند الدنماركي بناء على عقد لمدة خمسة أعوام.

وقال مدرب برينتفورد، توماس فرانك، عبر موقع النادي على الإنترنت "نعتقد أن فرانك أونيكا يمثل إضافة قوية للفريق ونحن نتطلع إلى العمل معه. هو لاعب يتمتع بقدرات عالية".

Frank Onyeka becomes our first Premier League signing



He arrived in the UK yesterday, Monday 19 July, and will now undergo a period of quarantine before joining with the squad for training#OnyekaAnnouncedpic.twitter.com/yfTPr9sV1K — Brentford FC (@BrentfordFC) July 20, 2021

وأضاف "لقد جاء من الدوري الدنماركي وكان واحدا من أفضل لاعبي خط الوسط في الدوري، ونحن نعتقد أن أمامه فرصة للتطور للأفضل. جميع أفراد الطاقم الفني هنا ينتظرون وصول فرانك ويتطلعون لدفعه إلى مستوى أفضل".

وبات أونيكا أول صفقة يبرمها برينتفورد بعد صعوده إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المنصرم.

وأمضى أونيكا (23 عاما) كل مسيرته الاحترافية في صفوف ميتيلاند الدنماركي، حيث بدأ مسيرته مع الفريق الأول في 2017.

وخلال وجوده في الدنمارك، شارك أونيكا في 123 مباراة وأحرز 17 هدفا.

وعلى الصعيد الدولي، خاض أونيكا مباراة دولية واحدة مع منتخب نيجيريا وكانت مواجهة ودية أمام الجزائر في أكتوبر الماضي.

وسيبدأ برينتفورد مسيرته في الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة ضيفه أرسنال، في الـ13 أغسطس المقبل.

المصدر: رويترز