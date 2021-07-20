كوريا الجنوبية تطلب مساعدة الصين وباكستان في البحث عن متسلق جبال مفقود

طلبت كوريا الجنوبية من الصين وباكستان المساعدة في البحث عن متسلق الجبال الكوري الجنوبي المفقود في جبال الهيمالايا، حسبما ذكر مسؤول بوزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء.

واختفى كيم هونغ-بن، متسلق الجبال المعروف بأنه فقد أصابعه العشرة بسبب قضمة الصقيع، أمس الاثنين، أثناء عودته من تسلق قمة جبل "برود بيك" في سلسلة جبال "كاراكورام" في باكستان، والتي يبلغ ارتفاعها 8.047 مترا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية لكوريا الجنوبية، تشوي يونغ-سام، في تصريحات صحفية: "اتصلنا بالسلطات في باكستان والصين بمجرد أن علمنا باختفائه، وطلبنا إرسال فرق الإنقاذ، بما في ذلك طائرة هليكوبتر".

وأوضح تشوي، أن المسؤولين في باكستان أبلغوا الوزارة الكورية الجنوبية، بأن المروحية ستقلع عندما تتحسن الظروف الجوية هناك.

واختفى كيم على ارتفاع 7.900 متر فوق سطر البحر، وأرسل نداء الاستغاثة في الساعة 9:58 صباح أمس الاثنين، وذهب المتسلقون القريبون من موقعه بحثا عنه لكنهم فشلوا في إنقاذه.

المصدر: يونهاب