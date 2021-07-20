أول تصريح لرئيس أتلتيكو مدريد بشأن عودة غريزمان للفريق

أبقى رئيس أتلتيكو مدريد إنريكي سيريزو، الباب مفتوحا أمام عودة أنطوان غريزمان إلى الفريق، رغم رحيله إلى برشلونة في صيف 2019، بعدما دفع "البارسا" قيمة فسخ عقد اللاعب مع "الأتلتيكو".

وقال سيريزو في تصريحات صحفية: "في عالم كرة القدم، يمكن أن يحدث أي شيء".

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن سيريزو، على دراية بالقيمة الفنية الكبيرة التي يمكن أن يقدمها غريزمان لفريقه، والتي لمسها على مدار خمسة مواسم لعبها المهاجم الفرنسي بقميص أتلتيكو مدريد قبل انتقاله إلى برشلونة.

والآن، ومع المفاوضات المفتوحة بين برشلونة وأتلتيكو، فإن سيريزو يرحب بعودة غريزمان من جديد إلى نادي العاصمة الإسبانية.

ويتفاوض أتلتيكو مدريد وبرشلونة منذ فترة بشأن صفقة تبادلية، تشهد عودة غريزمان إلى "الروخي بلانكوس"، مقابل حصول النادي الكتالوني على خدمات لاعب الوسط الإسباني ساؤول نيغيز، ورغم تعقيد العملية، لا يتخلى سيريزو عن احتمال إتمامها.

المصدر: "آس"