أول تعليق لـ"الفيفا" بشأن إمكانية تقليص زمن المباريات وتنفيذ التماس بالقدم

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بيانا رسميا للتعليق على الأنباء التي ترددت مؤخرا، حول إمكانية إجراء تغييرات جديدة على قوانين اللعبة الأكثر شعبية في العالم.

وكانت تقارير صحفية، ذكرت أن الفيفا يدرس إدخال تعديلات جديدة مثيرة للجدل على قوانين كرة القدم، مثل تقليص زمن المباراة من 90 دقيقة إلى 60، وتنفيذ رميات التماس بالقدم، وإجراء عدد تبديلات غير محدود.

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وهذا إلى جانب توقف زمن اللقاء عندما يتوقف اللعب، وخروج اللاعب من الملعب لمدة 5 دقائق في حال حصوله على بطاقة صفراء.

ولكن "الفيفا" نفى في بيانه، وجود أي نية لتغيير قواعد كرة القدم، مؤكدا أن الأمر لم يطرح من الأساس.

وأوضح: "يمكن أن نؤكد لجميع مشجعي كرة القدم، أنه لا توجد نية حاليا لتجربة قواعد، أو أي من التغييرات المشار إليها في هذه التقارير".

وأكد: "هذه التغييرات لم تتم مناقشتها داخل الفيفا، أو مع زملائنا في المجلس الدولي لكرة القدم".

المصدر: وكالات