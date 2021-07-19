رسميا.. تسيسكا موسكو يعلن تثبيت بيريزوتسكي في منصب المدير الفني

قرر مجلس إدارة نادي تسيسكا موسكو المنافس في الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم، تثبيت مدرب الفريق المؤقت أليكسي بيريزوتسكي في مقعد المدير الفني بشكل دائم.

ونشر النادي الروسي بيانا عبر حسابه في موقع "تويتر"، اليوم الاثنين، أكد من خلاله تثبيت مدربه المؤقت في قيادة تدريب الفريق.

⚡ Алексей Березуцкий на сегодняшнюю игру впервые выведет команду без приставки «исполняющий обязанности». Алексей Владимирович утвержден главным тренером #ЦСКА 🔴🔵https://t.co/zmBXO2X2FTpic.twitter.com/2xyzOomM9N — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) July 19, 2021

وأكد النادي ثقته التامة في مدربه الجديد.

وكان بيريزوتسكي، تولى في الـ15 من يونيو الماضي، مسؤولية تدريب تسيسكا بشكل مؤقت بعد رحيل المدرب الكرواتي إيفيكا أوليتش .

وسيكون الظهور الأول لبيريزوتسكي كمدرب دائم لتسيسكا، مساء اليوم الاثنين، عندما يلتقي فريقه في مباراة ودية مع نيجني نوفغورود.

وسيخوض تسيسكا مباراته الأولى في الدوري الروسي الممتاز هذا الموسم، في الـ25 من الشهر الجاري ضد أوفا.

ويبلغ بيريزوتسكي من العمر 39 عاما، وهو عضو في الجهاز الفني لتسيسكا منذ عام 2020، وسبق له الدفاع عن ألوان الفريق كلاعب بين العامين في 2001-2018.

وخلال تلك الفترة، ساهم بيريزوتسكي الذي كان يشغل مركز المدافع، في تتويج تسيسكا بكأس الاتحاد الأوروبي عام 2005، وبلقب الدوري الروسي ست مرات، وكأس روسيا سبع مرات، إضافة إلى خمسة ألقاب أخرى في كأس السوبر الروسي.

على الصعيد الدولي، لعب بيريزوتسكي مع منتخب روسيا بين العامين 2003 و2016، وكان ضمن الفريق الذي أحرز الميدالية البرونزية في "يورو 2008".

المصدر: تاس