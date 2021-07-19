التونسي البنزرتي يثير جدلا واسعا بعد تصرفه في لقاء الوداد واتحاد طنجة (فيديو)

اشتعلت منصات التواصل الاجتماعي في المغرب، وتحديدا في المواقع الموالية لنادي الوداد البيضاوي، بلقطات مثيرة كان بطلها مدرب الفريق، التونسي فوزي البنزرتي.

ودخل البنزرتي إلى أرض الملعب أثناء توقف مباراة فريقه أمام اتحاد طنجة التي أقيمت أمس الأحد لحساب الأسبوع الـ28 من الدوري المغربي لكرة القدم، من أجل شرب اللاعبين المياه، ليقوم بتعنيف لاعب فريقه الناشئ، حمزة أيت علال، الذي تسبب في ركلة جزاء للمنافس.

وسحب البنزرتي قارورة المياه من فم أيت علال وصاح في وجهه معاتبا إياه على هذا الخطأ، قبل أن يقوم المدرب التونسي بسحب المدافع الشاب من رقبته، في تصرف استنكرته جماهير الوداد عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأعادت هذه اللقطة للواجهة ما قام به البنزرتي قبل عدة مواسم مع مهاجم الوداد زهير المترجي في مباراة الديربي ضد الرجاء، بسبب إهداره فرصة سهلة للتسجيل، بصياحه في وجهه وسحبه المتكرر من رقبته.

يذكر أن الوداد، الذي حسم قبل جولات تتويجه بلقب الدوري المغربي لهذا الموسم، تعرض لهزيمة مفاجئة أمام اتحاد طنجة، بأربعة اهداف لهدفين.

المصدر: وكالات