هذه المرة خارج الملعب.. ميسي يحطم رقم رونالدو القياسي (صورة)

لا تتوقف المقارنات بين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي، سواء داخل الملعب أو خارجه.

وتؤكد أرقام اللاعبين وإنجازاتهما على مدار السنوات الماضية، مدى الصراع بينهما، لتقارب إحصائياتهما في عدد من المؤشرات، كنسبة الأهداف، وعدد مرات الفوز بالكرة الذهبية وما إلى ذلك.

انتقال الصراع بين الثنائي إلى مواقع التواصل

يعتبر ميسي ورونالدو من أكثر الشخصيات شعبية وتأثيرا على وسائل التواصل الاجتماعي في العالم، ويملكان حسابات بأرقام قياسية على كل المنصات الرقمية.

وبعد تتويج المنتخب الأرجنتيني بلقب كوبا أمريكا 2021، حقق ميسي حلمه بنيل لقب كبير مع منتخب "التانغو" بعد مسيرة طويلة ومحاولات عديدة فاشلة، حيث وصل إلى نهائي كوبا أمريكا 4 مرات إضافة إلى نهائي كأس العالم 2014.

واستطاع ميسي خلال النسخة الأخيرة من بطولة كوبا أمريكا أن يطرد نحس النهائيات ويتوج باللقب الذي انتظره طويلا، ما انعكس بشكل واضح على فرحته الجنونية باللقب، فشارك سعادته مع أحبائه وعشاقه على منصات التواصل الاجتماعي عبر العالم.

🤯 He’s done it again!



Leo #Messi sets new record with most liked sports pic in @instagram history! 📸🐐 pic.twitter.com/UMWWWyi7C1 — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 18, 2021

ونالت إحدى صور ميسي مع كأس كوبا أمريكا رقما خرافيا من الإعجابات تجاوز 20 مليون إعجاب في موقع "إنستغرام"، ليتمكن من تحطيم الرقم القياسي بعدد الإعجابات بمنشور رياضي في تاريخ موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، الذي كان بحوزة رونالدو (أكثر من 19 مليون إعجاب).

ويعتبر رونالدو الشخصية التي تملك أكبر عدد من المتابعين في "إنستغرام"، حيث يتابعه أكثر من 315 مليون شخص، وهو رقم غير مسبوق في المنصات الرقمية، في حين يتابع ميسي أكثر من 233 مليونا.

المصدر: وكالات