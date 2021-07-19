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نجم الزمالك شيكابالا يرد بطريقته على جماهير الأهلي

الرياضة

نجم الزمالك شيكابالا يرد بطريقته على جماهير الأهلي
AFP
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رد نجم نادي الزمالك المصري لكرة القدم، محمود عبد الرازق شيكابالا، عبر حسابه في موقع "تويتر"، على سباب جمهور الأهلي له عقب تتويج الفريق الأحمر بلقب دوري أبطال إفريقيا.

وتوج الأهلي للمرة الثانية على التوالي بلقب دوري أبطال إفريقيا، بعد فوزه يوم السبت الماضي في المغرب على فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، بنتيجة 3-0.

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وانتشر عدد من الفيديوهات لبعض مشجعي الأهلي وهم يهتفون ويشتمون شيكابالا خلال احتفالهم بتتويج فريقهم بدوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة.

واكتفى شيكابالا بالرد على هذه "الاستفزازات" من خلال نشر صورة له عبر حسابه في موقع "تويتر، وهو يقود تشجيع جماهير الزمالك في إحدى المباريات.

المصدر: حساب شيكابالا على "تويتر"

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