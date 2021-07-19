كشف سبب تواجد منشور عن رونالدو في غرفة خلع الملابس لنادي برشلونة (صورة)

هل يمكن أن تتخيل وجود منشور وأخبار عن ليونيل ميسي في غرفة خلع الملابس لريال مدريد، بالطبع لا، لكن حدث شيء مشابه في غرفة ملابس برشلونة مع أحد أكثر اللاعبين "كرها" من جماهير الفريق.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية في تقرير لها بشأن الزيارة الأخيرة لرئيس نادي برشلونة خوان لابورتا للجهاز الفني ولاعبي الفريق الأول في غرفة خلع الملابس، تواجد خبر معلق على الجدار يخص البرتغالي كريستيانو رونالدو، أيقونة ريال مدريد ومهاجم يوفنتوس الإيطالي.

ووفقا للصحيفة، فإن القائمين على غرفة ملابس اللاعبين في ملعب "كامب نو"، معقل نادي برشلونة، وضعوا في العام 2020، خبرا عن إصابة رونالدو بفيروس كورونا، لتحذير لاعبي "البارسا" من خطر الإصابة بالفيروس.

وعلى الرغم من كونه أحد أساطير ريال مدريد، الغريم التقليدي لبرشلونة، فإن النادي الكتالوني أراد أن يدرك لاعبوه أن الإصابة بفيروس كورونا ليست بعيدة على أي شخص، حتى لو كان يتبع نظاما صحيا ورياضيا صارما، ويحافظ على إجراءات التباعد كما يفعل "الدون".

وحسب ما ذكرته الصحيفة، كان هناك عبارة تحذيرية أخرى للاعبين كتبت تحت منشور رونالدو، وهي "المنافسة على المحك"، في إشارة إلى أن إصابة أحد اللاعبين بالفيروس قد تكلف الفريق كثيرا".

جدير بالذكر أن إصابة رونالدو بفيروس كورونا في ذلك الحين ووضعه في العزل الصحي، تسبب في حرمانه من المشاركة أمام برشلونة في مرحلة الذهاب بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، وهو ما أسهم في خروج "البارسا" منتصرا (2-0).

المصدر: وكالات