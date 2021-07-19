"ليكيب": يوفنتوس يخطط لإبرام صفقة تبادلية من العيار الثقيل مع سان جيرمان

كشفت صحفية "ليكيب"، أن يوفنتوس يخطط لإبرام صفقة تبادلية من العيار الثقيل مع باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت الصحيفة الفرنسية، أن يوفنتوس على استعداد لمبادلة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، بمهاجم الفريق الباريسي، الأرجنتيني ماورو إيكاردي.

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ومن جهته، أكد موقع "فوتبول إيطاليا"، أن هذا التقرير يأتي بعد أن نشر رونالدو رسالة غامضة عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، أمس الأحد، حيث جاء فيها: "يوم اتخاذ القرار".

ولم يوضح النجم البرتغالي إذا كان "يوم القرار" يتعلق بمستقبله مع يوفنتوس، أو يعود إلى قرار في حياته الخاصة.

يذكر أن عقد رونالدو مع يوفنتوس ينتهي في الصيف المقبل.

المصدر: "ليكيب"