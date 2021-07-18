فوز مثير للجدل لهاميلتون للمرة الثامنة بسباق بريطانيا للفورمولا 1 (فيديو وصور)
فاز البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس البالغ 36 عاما بجائزة بريطانيا الكبرى الجولة العاشرة من بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات اليوم الأحد.
ومدد بطل العالم 7 مرات رقمه القياسي إلى الانتصار ثماني مرات في سباق بريطانيا رغم معاقبته بعشر ثوان بعد تسببه في حادث مثير للجدل في اللفة الأولى أدى إلى خروج الهولندي ماكس فرستابن سائق ريد بول متصدر بطولة العالم ومنافسه على اللقب.
Incredible scenes at Silverstone!— Formula 1 (@F1) July 18, 2021
Lewis Hamilton wins his 8th British Grand Prix 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 #BritishGP 🇬🇧 #F1pic.twitter.com/vv6jF6q2Hh
Verstappen and Hamilton collide!— Formula 1 (@F1) July 18, 2021
The title rivals come together at Copse, pitching Verstappen into a high-speed crash.
The Dutchman was able to walk away but he has been taken to hospital for precautionary checks#BritishGP 🇬🇧 #F1pic.twitter.com/ol1s9dRJoa
وتجاوز هاميلتون، الذي قلص الفارق إلى ثماني نقاط مع فرستابن بعد عشر جولات، منافسه شارل لوكلير سائق فيراري قبل لفتين من النهاية.
LAP 50/52— Formula 1 (@F1) July 18, 2021
Hamilton gets past Leclerc at Copse#BritishGP 🇬🇧 #F1pic.twitter.com/bKTqjdYDgH
واحتل الفنلندي فالتيري بوتاس المركز الثالث بعدما أطاع أوامر الفريق بترك زميله هاميلتون يتجاوزه لمطاردة لوكلير في سباق توقف بعد حادث فرستابن قبل استئنافه مرة أخرى.
A race that will be talked about for a long time #BritishGP 🇬🇧 #F1pic.twitter.com/XMpp8gCMGy— Formula 1 (@F1) July 18, 2021
وهذا هو الفوز الـ99 في مسيرة هاميلتون بطل العالم سبع مرات والرابع له هذا الموسم.
🇬🇧 @LewisHamilton 🇬🇧 #BritishGP#F1pic.twitter.com/u4HefOVGR3— Formula 1 (@F1) July 18, 2021
كما أنها أسوأ نتيجة لفرستابن الذي بدأ السباق من مركز أول المنطلقين وهو يتفوق بفارق 33 نقطة في الصدارة وكان يسعى لانتصاره الرابع على التوالي لكنه خرج خالي الوفاض ونقل إلى المستشفى للخضوع للفحوصات الطبية.
ولم يحصل أي سائق على نقطة إضافية جراء تحقيق أسرع لفة إذ حققها المكسيكي سيرخيو بيريز سائق ريد بول لكنه أنهى السباق خارج أول عشرة مراكز.
المصدر: رويترز