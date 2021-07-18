شاهد كيف تصرف الساحر رونالدينيو مع مشجعة طلبت توقيعه على مكان حساس (فيديو)

فوجئ نجم كرة القدم البرازيلي السابق رونالدينيو البالغ 41 عاما بطلب أحد المعجبات رسم توقيعه على قميصها على مستوى صدرها.

وتردد رونالدينيو بادئ الأمر لعدة ثواني وهو يلف القلم بأصابع يده اليمنى، قبل أن يمسك قميص المعجبة بيده اليسرى ويجذبه نحوه ليستطيع رسم التوقيع وتحقيق رغبتها وسط ضحكات الحاضرين.

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Even away from the pitch, Ronaldinho Gaúcho continues to hand out autographs. pic.twitter.com/BVM7DAooUJ — Enock Essel Niccolo Makaville (@EsselKobina39) July 16, 2021

وتم تداول المقطع بشكل واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي بكثير من الفكاهة.

المصدر: thescottishsun.co.uk