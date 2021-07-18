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شاهد كيف تصرف الساحر رونالدينيو مع مشجعة طلبت توقيعه على مكان حساس (فيديو)

الرياضة

شاهد كيف تصرف الساحر رونالدينيو مع مشجعة طلبت توقيعه على مكان حساس (فيديو)
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فوجئ نجم كرة القدم البرازيلي السابق رونالدينيو البالغ 41 عاما بطلب أحد المعجبات رسم توقيعه على قميصها على مستوى صدرها.

وتردد رونالدينيو بادئ الأمر لعدة ثواني وهو يلف القلم بأصابع يده اليمنى، قبل أن يمسك قميص المعجبة بيده اليسرى ويجذبه نحوه ليستطيع رسم التوقيع وتحقيق رغبتها وسط ضحكات الحاضرين.

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وتم تداول المقطع بشكل واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي بكثير من الفكاهة.

المصدر: thescottishsun.co.uk

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