 
مباشر

الكولومبي كوردوبا في طريقه إلى كراسنودار الروسي قادما من هيرتا برلين

الرياضة

الكولومبي كوردوبا في طريقه إلى كراسنودار الروسي قادما من هيرتا برلين
AFP Michael Sohn
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/quua

أعلن نادي كراسنودار الروسي اليوم الأحد قرب تعاقده مع اللاعب الكولومبي جون كوردوبا البالغ 28 عاما، قادما من نادي هيرتا برلين الألماني.

وأكد هيرتا برلين الاتفاق مع كراسنودار لانتقال النجم الكولومبي بعد أن يتجاوز الاختبارات الطبية في النادي الروسي.

ولم يعلن أي من الناديين عن مدة العقد وقيمة الصفقة، لكن تقارير إعلامية توقعت قيمة الصفقة بين 15 و20 مليون يورو.

المصدر: FCKrasnodar/HerthaBSC/twitter

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

خطاب القسم.. الرئيس بشار الأسد يحدد توجهات سوريا للسنوات السبع القادمة