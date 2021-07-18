الكولومبي كوردوبا في طريقه إلى كراسنودار الروسي قادما من هيرتا برلين

أعلن نادي كراسنودار الروسي اليوم الأحد قرب تعاقده مع اللاعب الكولومبي جون كوردوبا البالغ 28 عاما، قادما من نادي هيرتا برلين الألماني.

وأكد هيرتا برلين الاتفاق مع كراسنودار لانتقال النجم الكولومبي بعد أن يتجاوز الاختبارات الطبية في النادي الروسي.

Переход Джона Кордобы в «Краснодар» находится в финальной стадии.



«Краснодар» и «Герта» достигли предварительной договоренности о трансфере @Jhoncordoba4. В ближайшие дни колумбийский форвард прилетит в Краснодар. Контракт будет подписан после прохождения медицинского осмотра. pic.twitter.com/4tfvW221Ob — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) July 18, 2021

ولم يعلن أي من الناديين عن مدة العقد وقيمة الصفقة، لكن تقارير إعلامية توقعت قيمة الصفقة بين 15 و20 مليون يورو.

ℹ @Jhoncordoba4 will leave the club to sign for FK Krasnodar, pending a medical examination.#GemeinsamHertha#HaHoHepic.twitter.com/gKc61IgLnF — Hertha Berlin (@HerthaBSC_EN) July 18, 2021

المصدر: FCKrasnodar/HerthaBSC/twitter