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"يوم القرار".. رونالدو يثير الجدل حول مستقبله بكلمتين وصورة

الرياضة

Reuters /Massimo Pinca
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أثار البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي البالغ 36 عاما، جدلا واسعا بعد نشره اليوم الأحد صورة غامضة عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام".

ونشر رونالدو صورة يظهر فيها واقفا بجانب سيارة فاخرة من طراز "روز رايز" وأرفقها بكلمتين: "يوم القرار".

ولم يوضح النجم البرتغالي إذا كان "يوم القرار" يتعلق بمستقبله مع يوفنتوس، أو يعود إلى قرار في حياته الخاصة.

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وينتهي عقد رونالدو مع يوفنتوس الصيف المقبل، وتزعم بعض التقارير أنه قد يفضل الرحيل الآن، بينما تؤكد أخرى أنه قرر البقاء في إيطاليا والتمديد مع "السيدة العجوز" لموسم آخر.

وحسب صحيفة "فوتبول إيطاليا" فإن خورخي مينديز وكيل رونالدو سيلتقي اليوم مع إدارة يوفنتوس للبت في مستقبل "الدون" مع النادي الإيطالي العريق.

المصدر: football-italia.net

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