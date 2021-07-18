بوارييه يتلقى هدية غريبة "ماكغريغور النائم " بقيمة 100 ألف دولار (صورة)

قدم اليوتيوبر الشهير جيك بول هدية للمقاتل الأمريكي داستن بوارييه وهي عبارة عن قلادة تحمل تمثالا صغيرا للمقاتل الإيرلندري، كونور ماكغريغور البطل السابق لمنظمة UFC.

وكشف بول أن القلادة التي كانت على شكل ماكغريغور وهو مغمى عليه في حلبة النزال عقب هزيمته أمام بوارييه بالنزال الثأري، بقيمة 100 ألف دولار وأرفقها برسالة كتب فيها: "عزيزي داستن، تهانينا على فوزك الذي تستحقه، أوافق على ما ستفعله مع مؤسستك الخيرية، أنت تستحق هذه القلادة أكثر مني".

وتابع: "الخير دائما ينتصر على الشر، استمر في الفوز، كل الحب لك، جيك".

Crazy press week but finally got time to get to a FedEx to ship this to Dustin🙏🏼



It’s on the way @DustinPoirier 💎 pic.twitter.com/De4i6aVGQd — Paul Paul (@jakepaul) July 15, 2021

بدوره أعلن بوارييه أنه سيبيع الهدية التي بلغ ثمنها 100 ألف دولار، في مزاد علني وإرسال الأموال إلى مؤسسته الخيرية التي تحمل اسم Good Fight Foundation.

وقال بوارييه عبر حسابه على "إنستغرام": "اليوم تلقيت قلادة "كونور النائم" من جيك بول، سأقوم ببيعها بالمزاد قريبا وسيذهب المال لمؤسستي الخيرية".

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وتعرض ماكغريغور لهزيمة ثانية أمام بوارييه في ثلاثة نزالات بينهما.

وكان ماكغريغور، تغلب على بوارييه في نزالهما الأول في العام 2014، ضمن دورة "UFC 178" للفنون القتالية المختلطة، قبل أن يثأر الأمريكي من تلك الخسارة بفوزه على الإيرلندي، في يناير الماضي في أبوظبي، ضمن دورة "UFC 257".

المصدر: instagram/dustinpoirier