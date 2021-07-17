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نجم أتلتيكو مدريد يفاجئ صديقته ويطلب يدها للزواج على أرضية الملعب بطريقة رومانسية (فيديو)

الرياضة

نجم أتلتيكو مدريد يفاجئ صديقته ويطلب يدها للزواج على أرضية الملعب بطريقة رومانسية (فيديو)
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فاجأ اللاعب الإسباني ماركوس يورينتي نجم أتلتيكو مدريد البالغ 26 عاما صديقته بطلب يدها للزواج على أرضية ملعب ناديه "واندا ميتروبوليتانو".

واستخدم يورينتي الحيلة لمفاجئة صديقته، حيث أخبرها أنه سيتم تكريمه بجائزة في النادي وطلب منها مرافقته، وعندما وصل الثنائي إلى أرضية الملعب بدأت الشاشة الكبيرة بعرض بعض أهداف النجم الإسباني قبل أن تنتقل لعرض لحظات رومانسية سابقة للثنائي، وعندها جثا يورينتي على ركبته وفتح علبة تحتوي على خاتم الزواج وطلب يدها، وهو الأمر الذي وافقت عليه صديقته دون تردد وسط بكائها فرحا من المفاجئة السعيدة.

ونشر يورينتي فيديو عبر حسابه في "إنستغرام" وثق فيه طلب الزواج الرومانسي وأرفقه بعبارة: "لا توجد شريكة في العالم أفضل منك".  

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المصدر: marcosllorente/instagram

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