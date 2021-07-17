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زينيت يتوج بكأس السوبر الروسي بفوزه على لوكوموتيف موسكو بثلاثية نظيفة (فيديو)

الرياضة

زينيت يتوج بكأس السوبر الروسي بفوزه على لوكوموتيف موسكو بثلاثية نظيفة (فيديو)
Sputnik Антон Денисов
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توج فريق زينيت بطرسبورغ بلقب بطل كأس السوبر الروسي لكرة القدم بفوزه على لوكوموتيف موسكو بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على ملعب مدينة كالينينغراد المونديالي.

وأحرز ثلاثية فريق العاصمة الشمالية لروسيا كل من دالير كوزايف والإيراني سيردار أزمون وألكسندر إيروخين في الدقائق 27 و57 و83 على الترتيب.

وهاذا اللقب هو السادس لفريق زينيت كبطل لكأس السوبر الروسي بعد أعوام 2008 و2011 و2015 و2016 و2020.

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وبهذا التتويج جمع زينيت ثنائية الدوري وكأس السوبر هذا الموسم، بعد أن توج بطلا للدوري الروسي الممتاز للمرة الثالثة على التوالي والسابعة في تاريخه، فيما اكتفى لوكوموتيف موسكو بلقب كأس روسيا الذي حققه بعد فوزه على كريليا سوفيتوف في نهائي المسابقة.

المصدر: RT 

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