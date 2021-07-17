التشكيلة الأساسية لمواجهة الأهلي المصري وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

تتجه الأنظار اليوم السبت إلى ملعب "محمد الخامس" في مدينة الدار البيضاء المغربية الذي يحتضن المباراة المرتقبة بين الأهلي المصري وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي بنهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

وسيبدأ الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لنادي الأهلي المصري، بالتشكيلة الأساسية التالية:

- في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

- في خط الدفاع: أكرم توفيق وبدر بانون وأيمن أشرف وعلي معلول.

- في خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي "أفشة".

- في خط الهجوم: حسين الشحات ومحمد شريف وطاهر محمد طاهر.

اليكم تشكيل فريقنا لمواجهة كايزر تشيفز في نهائي دوري الأبطال🦅💪❤️

🔴|#افريقيا_يا_أهليpic.twitter.com/nSNeWlskKA — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) July 17, 2021

🦅 تشكيل الأهلي 🇪🇬



التشكيل الرسمي للفريق المصري في نهائي دوري الأبطال أمام كايزر تشيفز ✊#TotalEnergiesCAFCL | @AlAhly | #KCFCASCpic.twitter.com/MX2cBvCOyG — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) July 17, 2021

فيما وضع الإسكتلندي ستوارت باكستر المدير الفني لفريق كايزر تشيفز التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "المارد الأحمر":

🟠 تشكيل كايزر تشيفز 🇿🇦



هكذا يواجه الفريق الجنوب إفريقي الأهلي في أول نهائي له بدوري الأبطال.#TotalEnergiesCAFCL | @KaizerChiefs | #KCFCASCpic.twitter.com/aMoqEYQoX0 — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) July 17, 2021

ويدخل الأهلي المباراة وعينه على لقبه العاشر في البطولة القارية مع العلم أنه يحمل الرقم القياسي بعدد الألقاب (9 ألقاب)، فيما يطمح كايزر تشيفز لتحقيق أول ألقابه في البطولة.

2005 - 2006 ✅

2012 - 2013 ✅

2019\2020 - 2020\2021 ❓



في حال توج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا سيكون الفريق الوحيد المتوج بالبطولة مرتين على التوالي في ثلاث مناسبات 👏#TotalEnergiesCAFCL | @AlAhly | #KCFCASCpic.twitter.com/NptYYu0RI6 — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) July 17, 2021

المصدر: RT