التشكيلة الأساسية لمواجهة الأهلي المصري وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي دوري أبطال إفريقيا
تتجه الأنظار اليوم السبت إلى ملعب "محمد الخامس" في مدينة الدار البيضاء المغربية الذي يحتضن المباراة المرتقبة بين الأهلي المصري وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي بنهائي دوري أبطال إفريقيا.
وتنطلق المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.
وسيبدأ الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لنادي الأهلي المصري، بالتشكيلة الأساسية التالية:
- في حراسة المرمى: محمد الشناوي.
- في خط الدفاع: أكرم توفيق وبدر بانون وأيمن أشرف وعلي معلول.
- في خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي "أفشة".
- في خط الهجوم: حسين الشحات ومحمد شريف وطاهر محمد طاهر.
اليكم تشكيل فريقنا لمواجهة كايزر تشيفز في نهائي دوري الأبطال🦅💪❤️— النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) July 17, 2021
🔴|#افريقيا_يا_أهليpic.twitter.com/nSNeWlskKA
🦅 تشكيل الأهلي 🇪🇬— دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) July 17, 2021
التشكيل الرسمي للفريق المصري في نهائي دوري الأبطال أمام كايزر تشيفز ✊#TotalEnergiesCAFCL | @AlAhly | #KCFCASCpic.twitter.com/MX2cBvCOyG
فيما وضع الإسكتلندي ستوارت باكستر المدير الفني لفريق كايزر تشيفز التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "المارد الأحمر":
🟠 تشكيل كايزر تشيفز 🇿🇦— دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) July 17, 2021
هكذا يواجه الفريق الجنوب إفريقي الأهلي في أول نهائي له بدوري الأبطال.#TotalEnergiesCAFCL | @KaizerChiefs | #KCFCASCpic.twitter.com/aMoqEYQoX0
ويدخل الأهلي المباراة وعينه على لقبه العاشر في البطولة القارية مع العلم أنه يحمل الرقم القياسي بعدد الألقاب (9 ألقاب)، فيما يطمح كايزر تشيفز لتحقيق أول ألقابه في البطولة.
2005 - 2006 ✅— دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) July 17, 2021
2012 - 2013 ✅
2019\2020 - 2020\2021 ❓
في حال توج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا سيكون الفريق الوحيد المتوج بالبطولة مرتين على التوالي في ثلاث مناسبات 👏#TotalEnergiesCAFCL | @AlAhly | #KCFCASCpic.twitter.com/NptYYu0RI6
ملعب محمد الخامس على أتم استعداد 🏟️— دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) July 17, 2021
الحماس = 💯#TotalEnergiesCAFCL | @KaizerChiefs | @AlAhly | #KCFCASCpic.twitter.com/EYKvKl0PvB
المصدر: RT