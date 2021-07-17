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التشكيلة الأساسية لمواجهة الأهلي المصري وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

الرياضة

التشكيلة الأساسية لمواجهة الأهلي المصري وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي دوري أبطال إفريقيا
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تتجه الأنظار اليوم السبت إلى ملعب "محمد الخامس" في مدينة الدار البيضاء المغربية الذي يحتضن المباراة المرتقبة بين الأهلي المصري وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي بنهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

وسيبدأ الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لنادي الأهلي المصري، بالتشكيلة الأساسية التالية:

- في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

- في خط الدفاع: أكرم توفيق وبدر بانون وأيمن أشرف وعلي معلول.

- في خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي "أفشة".

- في خط الهجوم: حسين الشحات ومحمد شريف وطاهر محمد طاهر.

فيما وضع الإسكتلندي ستوارت باكستر المدير الفني لفريق كايزر تشيفز التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "المارد الأحمر":

ويدخل الأهلي المباراة وعينه على لقبه العاشر في البطولة القارية مع العلم أنه يحمل الرقم القياسي بعدد الألقاب (9 ألقاب)، فيما يطمح كايزر تشيفز لتحقيق أول ألقابه في البطولة.

المصدر: RT 

 

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