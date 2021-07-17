 
مباشر

بالفيديو.. روبوت يرسم خطوط ملعب كرة القدم بدقة خلال 25 دقيقة فقط

الرياضة

بالفيديو.. روبوت يرسم خطوط ملعب كرة القدم بدقة خلال 25 دقيقة فقط
actu.fr
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qunr

كشف تقرير لصحيفة "أكتو" الفرنسية عن روبوت تم تصنيعه في منطقة النورماندي الفرنسية من قبل شركة TSE، يرسم خطوط ملعب كرة القدم في غضون 25 دقيقة بدلا من ساعتين.

ويقوم الروبوت برسم خطوط الملاعب بدقة عالية بعد إدخال البيانات المطلوبة عن مقاييس الملعب المراد تخطيطه.

ويحتوي الروبوت الجديد على شاشة رقمية تعمل باللمس ومرتبط بالأقمار الصناعية لتحديد المسافات بشكل دقيق داخل أرض الملعب.

المصدر: actu.fr

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

خطاب القسم.. الرئيس بشار الأسد يحدد توجهات سوريا للسنوات السبع القادمة