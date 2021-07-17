بالفيديو.. روبوت يرسم خطوط ملعب كرة القدم بدقة خلال 25 دقيقة فقط
actu.fr
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كشف تقرير لصحيفة "أكتو" الفرنسية عن روبوت تم تصنيعه في منطقة النورماندي الفرنسية من قبل شركة TSE، يرسم خطوط ملعب كرة القدم في غضون 25 دقيقة بدلا من ساعتين.
ويقوم الروبوت برسم خطوط الملاعب بدقة عالية بعد إدخال البيانات المطلوبة عن مقاييس الملعب المراد تخطيطه.
ويحتوي الروبوت الجديد على شاشة رقمية تعمل باللمس ومرتبط بالأقمار الصناعية لتحديد المسافات بشكل دقيق داخل أرض الملعب.
INSOLITE. Ce robot unique en #Normandie trace les lignes des terrains de #football ⚽️⬇️https://t.co/YrNzYs5QaE via @LaPresseManche— Normandie-Actu (@NormandieActu) July 6, 2021
المصدر: actu.fr