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دمية متحركة عملاقة تتحرك من شرق اليابان إلى طوكيو مع اقتراب انطلاق الأولمبياد الصيفي (فيديو)

الرياضة

دمية متحركة عملاقة تتحرك من شرق اليابان إلى طوكيو مع اقتراب انطلاق الأولمبياد الصيفي (فيديو)
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انطلقت الدمية العملاقة "موكو" (MOCCO) من منطقة توهوكو اليابانية التي ضربها زلزال أعقبه تسونامي مدمر عام 2011 باتجاه طوكيو التي ستستضيف الألعاب الأولمبية الصيفية الأسبوع المقبل.

ويبلغ طول موكو حوالي 10 أمتار وتم تصميمها بناء على اقتراحات أطفال منطقة توهوكو شمال شرق اليابان التي ضربها تسونامي مدمر قبل عشرة أعوام.

وتمشي موكو بمساعدة روافع كبيرة، وتأتي رحلة الدمية العملاقة ضمن مشروع "إعادة بناء منطقة توهوكو" لتسليط الضوء على الفترة الصعبة التي عاشتها المنطقة المتضررة ودعوة الناس لزيارة توهوكو الحديثة.

ومن المقرر أن تستضيف طوكيو الأولمبياد الصيفي المؤجل من العام الماضي بسبب وباء فيروس كورونا، بين 23 يوليو الجاري و8 أغسطس المقبل.

المصدر: olympics.com

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