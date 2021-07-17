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المقاتلة أفستراغوفا تفوز بنزال كلفها التجرد من ملابسها لخوضه (فيديو وصور)

الرياضة

المقاتلة أفستراغوفا تفوز بنزال كلفها التجرد من ملابسها لخوضه (فيديو وصور)
Diana Avsaragova/instagram
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تغلب الروسية ديانا أفستراغوفا على منافستها الأمريكية غابرييلا غولفين في النزال الذي جمعهما فجر اليوم السبت ضمن بطولة الفنون القتالية المختلطة "Bellator 262".

وتمكنت أفستراغوفا البالغة 22 عاما من حسم النزال المكون من ثلاث جولات لمصلحتها بالنقاط بعد أن منحها حكمان التفوق 29-28 و29-28، فيما أعطى الحكم الثالث التفوق للمقاتلة الأمريكية 29-28.

وهذا الفوز هو الثاني لأفستراغوفا في منظمة Bellator للفنون القتالية المختلطة والرابع في مسيرتها الاحترافية من أصل 4 نزالات، فيما تجرعت غولفين مرارة الهزيمة للمرة الثالثة مقابل انتصارين خلال مسيرتها.

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وكانت أفستراغوفا قد اضطرت للوقوف عارية (لتخفيف الوزن إلى الحد الأدنى) على الميزان في محاولتها الثانية لتحقيق الوزن المطلوب عشية نزالها ضد غولفين، بعد أن فشلت في عملية الوزن الأولى.

المصدر: eurosport.ru

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