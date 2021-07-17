المقاتلة أفستراغوفا تفوز بنزال كلفها التجرد من ملابسها لخوضه (فيديو وصور)
تغلب الروسية ديانا أفستراغوفا على منافستها الأمريكية غابرييلا غولفين في النزال الذي جمعهما فجر اليوم السبت ضمن بطولة الفنون القتالية المختلطة "Bellator 262".
وتمكنت أفستراغوفا البالغة 22 عاما من حسم النزال المكون من ثلاث جولات لمصلحتها بالنقاط بعد أن منحها حكمان التفوق 29-28 و29-28، فيما أعطى الحكم الثالث التفوق للمقاتلة الأمريكية 29-28.
#Bellator262 results: Diana Avsaragova (@Pantera_57_) def. Gabriela Gulfin via split decision (29-28, 28-29, 29-28)— MMA Junkie (@MMAjunkie) July 16, 2021
Full results: https://t.co/MhoIRwO1bepic.twitter.com/0uEvolfBMU
Diana Avsaragova (@Pantera_57_) got quite the scare with that split decision. How'd you see it? #Bellator262 | More: https://t.co/MhoIRwO1bepic.twitter.com/rQQSjTajNS— MMA Junkie (@MMAjunkie) July 16, 2021
وهذا الفوز هو الثاني لأفستراغوفا في منظمة Bellator للفنون القتالية المختلطة والرابع في مسيرتها الاحترافية من أصل 4 نزالات، فيما تجرعت غولفين مرارة الهزيمة للمرة الثالثة مقابل انتصارين خلال مسيرتها.
وكانت أفستراغوفا قد اضطرت للوقوف عارية (لتخفيف الوزن إلى الحد الأدنى) على الميزان في محاولتها الثانية لتحقيق الوزن المطلوب عشية نزالها ضد غولفين، بعد أن فشلت في عملية الوزن الأولى.
She used nearly every second of her additional hour, but @Pantera_57_ let out a sigh of relief when she hit her correct mark on the scales. 🇷🇺#Bellator262 weigh-in results: https://t.co/HKD1rd63ibpic.twitter.com/ZDgXibwsju— MMA Junkie (@MMAjunkie) July 15, 2021
المصدر: eurosport.ru