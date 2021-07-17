رسميا.. الفرنسي جيرو ينضم إلى ميلان قادما من تشيلسي (صور)

أعلن نادي ميلان الإيطالي في بيان رسمي اليوم السبت، التعاقد مع المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو البالغ 34 عاما قادما من تشيلسي الإنجليزي دون الكشف عن مدة العقد.

وجاء في بيان ميلان أن جيرو سيرتدي القميص رقم 9 مع "الروسونيري" في الموسم المقبل.

🚨 بــيــان رســمــي



يسر نادي اي سي ميلان الإعلان عن التوقيع مع أوليفيه جيرو في صفقة انتقال دائم قادمًا من نادي تشيلسي الإنجليزي. المهاجم الفرنسي سيرتدي القميص رقم 9.#ميلان_دائمًا 🔴⚫️ pic.twitter.com/QoHPIgzgD3 — اي سي ميلان عربي (@acmilanar) July 17, 2021

وأشارت تقارير صحفية إلى أن جيرو وقع مع ميلان حتى صيف عام 2023.

الآن حان وقت الأحمر والأسود 🥰#ميلان_دائمًا 🔴⚫️ pic.twitter.com/Pr4XexGmOV — اي سي ميلان عربي (@acmilanar) July 17, 2021

يذكر أن جيرو لعب مع تشيلسي منذ 2018، حيث نجح في تسجيل 39 هدفا خلال 119 مباراة، وفاز رفقة "البلوز" بدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وعبر جيرو عن سعادته وفخره بالانضمام إلى ميلان، وأبدى تشوقه لبدء مغامرته الجديدة في الدوري الإيطالي.

وكان جيرو قد نشر أمس الجمعة رسالة وداعية مؤثرة لنادي تشيلسي.

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وعلى الصعيد الدولي، شارك جيرو مع منتخب فرنسا لأول مرة في نوفمبر 2011، وسجل 46 هدفا في 110 مباريات مع "الديوك"، وفاز معهم بكأس العالم عام 2018 التي استضافتها روسيا.

المصدر: نادي ميلان الإيطالي