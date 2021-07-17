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الكأس الذهبية.. كوستاريكا وجامايكا إلى ربع النهائي

الرياضة

الكأس الذهبية.. كوستاريكا وجامايكا إلى ربع النهائي
AFP CHANDAN KHANNA
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حققت كوستاريكا وجامايكا فوزهما الثاني تواليا وبلغتا سويا ربع نهائي مسابقة الكأس الذهبية لمنطقة كونكاكاف في كرة القدم.

وتغلبت جامايكا على غوادلوب 2-1 وكوستاريكا على سورينام بالنتيجة عينها الجمعة في أورلاندو، فرفعتا رصيدهما إلى ست نقاط في المجموعة الثالثة.

ويلتقي المنتخبان الثلاثاء في مباراة ستحدد هوية المتصدر.

وكان منتخبا الولايات المتحدة الأمريكية وكندا بلغا ربع النهائي عن المجموعة الثانية، والسلفادور عن الأولى.

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ويتأهل بطل ووصيف كل من المجموعات الأربع إلى ربع النهائي من البطولة المقامة في الولايات المتحدة حتى الأول من أغسطس المقبل.

وتشارك قطر التي استهلت مشوارها بتعادل مع بنما 3-3، في البطولة المخصصة لمنتخبات أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، بعد حصولها على بطاقة دعوة ضمن تحضيراتها لاستضافة مونديال 2022 نهاية العام المقبل. وتلعب بطلة آسيا السبت ضد غرينادا.

المصدر: "أ ف ب"

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