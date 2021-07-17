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وفاة لاعب مصري معتزل أثناء مباراة ودية لتأبين صديقه

الرياضة

وفاة لاعب مصري معتزل أثناء مباراة ودية لتأبين صديقه
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لقي عماد بيومي، لاعب فريق جمهورية شبين الأسبق، الجمعة، حتفه أثناء خوض مباراة ودية لتأبين صديقه أيمن حنضل على ملعب "قويسنا" بمحافظة المنوفية المصرية.

وأقيمت مباراة تكريمية للاعب أيمن حنضل، وشارك بها عماد بيومي مع بعض اللاعبين السابقين بمحافظة المنوفية، ولكنه سقط مغشيا عليه في أرض الملعب، متأثرا بهبوط حاد في الدورة الدموية وتم نقله للمستشفى ولكنه فارق الحياة.

وفاة لاعب مصري معتزل أثناء مباراة ودية لتأبين صديقه
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وأصدر نادي جمهورية شبين بيانا رسميا نعى خلاله لاعبه الأسبق الذي توفى وفارق الحياة.

وتزامل بيومي مع أيمن حنضل في صفوف فريق جمهورية شبين، وفارق حنضل الحياة وقرر مركز شباب قويسنا الذي كان يشغل بيومي عضوية مجلس إدارته، إقامة مهرجان لتكريمه بشكل سنوي.

المصدر: "وسائل إعلام مصرية"

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