المدافع الكوري كيم يغيب عن الأولمبياد بعد رفض "بكين" مشاركته

انسحب مدافع كوريا الجنوبية كيم مين-جاي من تشكيلة منتخب بلاده في مسابقة كرة القدم بأولمبياد طوكيو بعد أن رفض ناديه بكين جوان الصيني مشاركته.

وكان كيم في تشكيلة المدرب كيم هاك-بوم ضمن حصة اللاعبين الثلاثة فوق السن، لكن الأندية غير ملزمة بالسماح للاعبين بالانضمام إلى المنتخبات الأولمبية لأن البطولة غير مدرجة ضمن أجندة مباريات الاتحاد الدولي "الفيفا".

South Korean defender Kim Min-jae has been forced to withdraw from his country's squad for the men's Olympic football tournament after Chinese Super League side Beijing Guoan refused to agree to his release. https://t.co/S00pTEbjZk — Reuters Sports (@ReutersSports) July 17, 2021

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وأعلن الاتحاد الكوري لكرة القدم أن بارك جي-سو، الذي يلعب مع نادي جيمتشيون سانجمو التابع للجيش الكوري الجنوبي، سيحل محل المدافع كيم البالغ 24 عاما.

ويلعب المنتخب الكوري، وهو واحد من فريقين آسيوين فقط سبق لهما الفوز بميدالية أولمبية في كرة القدم، في المجموعة الثانية بجانب نيوزيلندا وهندوراس ورومانيا.

وتنطلق مسابقة كرة القدم الأولمبية يوم 22 يوليو.

المصدر: "رويترز"