شاهد.. مقاتلة تضطر للوقوف عارية على الميزان لتحقيق الوزن المطلوب قبل النزال

اضطرت الروسية ديانا أفستراغوفا للوقوف عارية على الميزان لتحقيق الوزن المطلوب عشية نزالها ضد الأمريكية غابريلا غولفين، ضمن بطولة الفنون القتالية المختلطة "Bellator 262".

وبعد فشلها في تحقيق الوزن المطلوب في محاولتها الأولى اضطرت أفستراغوفا لخلع جميع ملابسها في محاولتها الثانية لتقليل الوزن، وبالفعل حققت الوزن المطلوب في المحاولة الثانية.

She used nearly every second of her additional hour, but @Pantera_57_ let out a sigh of relief when she hit her correct mark on the scales. 🇷🇺#Bellator262 weigh-in results: https://t.co/HKD1rd63ibpic.twitter.com/ZDgXibwsju — MMA Junkie (@MMAjunkie) July 15, 2021

يذكر أن أفستراغوفا البالغة 22 عاما فازت في نزالاتها الثلاثة التي خاضتها حتى الآن بمسيرتها الاحترافية في عالم الفنون القتالية، في المقابل، فازت غولفين في نزالين وخسرت في اثنين آخرين.

المصدر: rsport.ria.ru