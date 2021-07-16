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شاهد.. مقاتلة تضطر للوقوف عارية على الميزان لتحقيق الوزن المطلوب قبل النزال

الرياضة

شاهد.. مقاتلة تضطر للوقوف عارية على الميزان لتحقيق الوزن المطلوب قبل النزال
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اضطرت الروسية ديانا أفستراغوفا للوقوف عارية على الميزان لتحقيق الوزن المطلوب عشية نزالها ضد الأمريكية غابريلا غولفين، ضمن بطولة الفنون القتالية المختلطة "Bellator 262".

وبعد فشلها في تحقيق الوزن المطلوب في محاولتها الأولى اضطرت أفستراغوفا لخلع جميع ملابسها في محاولتها الثانية لتقليل الوزن، وبالفعل حققت الوزن المطلوب في المحاولة الثانية.

يذكر أن أفستراغوفا البالغة 22 عاما فازت في نزالاتها الثلاثة التي خاضتها حتى الآن بمسيرتها الاحترافية في عالم الفنون القتالية، في المقابل، فازت غولفين في نزالين وخسرت في اثنين آخرين.

شاهد.. مقاتلة تضطر للوقوف عارية على الميزان لتحقيق الوزن المطلوب قبل النزال

المصدر: rsport.ria.ru

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