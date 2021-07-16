السعودية وإيطاليا تدرسان تقديم ملف مشترك لاستضافة كأس العالم 2030 (تقرير)

ذكر تقرير لصحيفة "The Athletic" الأمريكية اليوم الجمعة، أن السعودية وإيطاليا تدرسان تقديم ملف مشترك لتنظيم كأس العالم لكرة القدم عام 2030.

وأوضحت الصحيفة أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" يشجع ملفات التنظيم المشتركة لاستضافة كأس العالم لأنها تقلل العبء المالي لاستضافة الحدث العالمي، خاصة مع زيادة المنتخبات المشاركة في المونديال إلى 48 منتخبا ستخوض 80 مباراة بداية من نسخة 2026، التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

Exclusive: Saudi Arabia are considering a joint bid with Italy for the 2030 World Cup.



It's not quite as crazy as it seems.



Here's the story behind it and what it means for Spain, Portugal, England and China possible bids...



📝 @mjshrimper — The Athletic UK (@TheAthleticUK) July 16, 2021

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وفي مايو الماضي ذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية أن السعودية تخطط لتقديم عرض لاستضافة كأس العالم 2030.

وأضافت الصحيفة أن السعوديين استعانوا بشركة استشارية أمريكية لوضع استراتيجية لتقديم عرضها لاستضافة البطولة، مع دولة في قارة أخرى ربما تكون في أوروبا.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" قد وافق على دراسة مقترح سعودي بإقامة كأس العالم لكرة القدم للرجال والسيدات كل عامين، بدلا من النظام المعمول به حاليا بإقامة المسابقة كل 4 أعوام، بعد تصويت أعضاء كونغرس "الفيفا" خلال اجتماع جمعيته العمومية الـ71 في الـ21 من مايو الماضي، حيث نال الاقتراح السعودي موافقة 166 صوتا، مقابل 22 صوتا غير مؤيد.

يشار إلى أن الاتحادات البريطانية الأربع (إنجلترا وويلز واسكتلندا وأيرلندا الشمالية) بالإضافة إلى جمهورية أيرلندا، تعمل على التقدم بملف مشترك لاستضافة كأس العالم 2030.

كما ستتقدم إسبانيا والبرتغال لعرض مشترك، بينما تسعى دول من أمريكا الجنوبية لاستضافة البطولة للاحتفال بالذكرى المئوية للبطولة الأولى التي استضافتها أوروغواي عام 1930.

وكان غابرييلي غرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، قد كشف أمس الخميس أن بلاده تدرس التقدم بعرض لاستضافة بطولة أوروبا 2028 أو كأس العالم 2030، لكن أكد أنه ينبغي تطوير ملاعبها للنجاح في الفوز بالاستضافة.

According to The Athletic, Italy are planning a potential joint bid to host the 2030 World Cup with Saudi Arabia https://t.co/RfckcmYYhP#Italy#FIFA#UEFA — footballitalia (@footballitalia) July 16, 2021

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واستضافت إيطاليا منافسات كأس العالم مرتين نسختي 1934 و1990، علما أن "الأتزوري" نال لقب البطولة 4 مرات آخرها نسخة 2006 في ألمانيا.

ومن المقرر أن تستضيف قطر كأس العالم عام 2022 للمرة الأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن المنتظر أن تقام مباريات النسخة الـ 22 للمونديال الكروي لأول مرة في فصل الشتاء خلال الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022.

المصدر: theathletic.com + وكالات