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البرازيلي أندرسون يعود إلى لاتسيو بعد ثلاثة أعوام في وست هام

الرياضة

البرازيلي أندرسون يعود إلى لاتسيو بعد ثلاثة أعوام في وست هام
صورة تجمع البرازيلي فيليبي أندرسون مع المصري محمد صلاح في مباراة بين وست هام وليفربول
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أعلن نادي وست هام يونايتد الإنجليزي في بيان رسمي اليوم الجمعة، أن لاعبه البرازيلي فيليبي أندرسون البالغ 28 عاما، عاد بناء على عقد دائم إلى ناديه السابق لاتسيو الإيطالي.

وانضم أندرسون إلى وست هام عام 2018 وقالت وسائل إعلام بريطانية حينها أن النادي اللندني دفع مبلغا قياسيا (على مستوى تعاقداته) مقابل الحصول على خدمات اللاعب البرازيلي بلغ 35 مليون جنيه إسترليني (48 مليون دولار).

وخلال هذه الفترة أحرز أندرسون مع الفريق الإنجليزي 12 هدفا في 73 مباراة في جميع المنافسات.

وقالت وسائل إعلام بريطانية إن وست هام سيحصل على نحو 4 ملايين جنيه إسترليني من لاتسيو، لكنه أضاف بندا يتصل بإعادة البيع إلى العقد.

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وأمضى أندرسون الموسم الماضي معارا إلى بورتو البرتغالي، حيث شارك في 10 مباريات فقط في جميع المنافسات.

ولعب أندرسون 5 مواسم في صفوف لاتسيو بين عامي 2013 و2018، بعد انتقاله إلى إيطاليا قادما من سانتوس البرازيلي.

المصدر: رويترز

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