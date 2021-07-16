بالصور.. فورمولا 1 تقدم لمحة عن المستقبل بعد الإعلان عن تصميم السيارات الجديدة
قدمت بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات لمحة عن المستقبل الخميس، خلال الكشف عن تصميم سيارات الموسم المقبل، حيث تخضع الرياضة لتغييرات هائلة لجعل التسابق أكثر تكافأ وإثارة.
وتم الكشف عن نموذج السيارة على هامش جائزة بريطانيا الكبرى مع الاعتماد على إطارات 18 بوصة بوجود غطاء على الإطارين الأمامين وتصميم بسيط و"أكثر حيادية" للجناحين الأمامي والخلفي لجعل الأمور أسهل على السائقين للسير خلف بعضهم البعض والتجاوز.
The future is here 🙌— Formula 1 (@F1) July 15, 2021
And it's definitely stunning 🤩#F1#F12022pic.twitter.com/kkSehko0fe
كما تغير تصميم أرضية السيارة وسلسلة من التغييرات في الديناميكية الهوائية لزيادة الضغط السفلي لكن وزن السيارات سيكون أثقل من العام الحالي.
وقال ستيفانو دومينيكالي الرئيس التنفيذي لفورمولا 1 "السيارات الجديدة ستكون أنيقة ومبسطة ومصممة لتتناسب مع السباق إلى أقصى حد".
لكن سيارة كل فريق ستكون مختلفة بالتأكيد.
وكان من المفترض أن تدخل اللوائح الجديدة حيز التنفيذ في الموسم الحالي، لكنها تأجلت بعد قرار توفير النفقات لمواجهة أزمة جائحة فيروس كورونا.
المصدر: "رويترز"