بالصور.. فورمولا 1 تقدم لمحة عن المستقبل بعد الإعلان عن تصميم السيارات الجديدة

قدمت بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات لمحة عن المستقبل الخميس، خلال الكشف عن تصميم سيارات الموسم المقبل، حيث تخضع الرياضة لتغييرات هائلة لجعل التسابق أكثر تكافأ وإثارة.

وتم الكشف عن نموذج السيارة على هامش جائزة بريطانيا الكبرى مع الاعتماد على إطارات 18 بوصة بوجود غطاء على الإطارين الأمامين وتصميم بسيط و"أكثر حيادية" للجناحين الأمامي والخلفي لجعل الأمور أسهل على السائقين للسير خلف بعضهم البعض والتجاوز.

كما تغير تصميم أرضية السيارة وسلسلة من التغييرات في الديناميكية الهوائية لزيادة الضغط السفلي لكن وزن السيارات سيكون أثقل من العام الحالي.

وقال ستيفانو دومينيكالي الرئيس التنفيذي لفورمولا 1 "السيارات الجديدة ستكون أنيقة ومبسطة ومصممة لتتناسب مع السباق إلى أقصى حد".

لكن سيارة كل فريق ستكون مختلفة بالتأكيد.

وكان من المفترض أن تدخل اللوائح الجديدة حيز التنفيذ في الموسم الحالي، لكنها تأجلت بعد قرار توفير النفقات لمواجهة أزمة جائحة فيروس كورونا.

المصدر: "رويترز"