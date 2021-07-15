رئيس برشلونة يزف خبرا سارا لجماهير فريقه بشأن ميسي

أكد خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني خلال لقاء صحفي يوم الخميس اقتراب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من تجديد عقده مع النادي الكتالوني العريق.

وقال لابورتا، في تصريحات لبرنامج "الشيرنغيتو" الإسباني: "كل شيء يسير على ما يرام بالنسبة لعقد ميسي الجديد، الأمر بحاجة لبعض الصبر. سيكتمل كل شيء في غضون الأيام المقبلة".

🔴🎙️LAPORTA, sobre el 'Caso MESSI': "Se está TRABAJANDO BIEN desde el club. Estamos muy satisfechos de cómo está progresando todo"



¡A las 12 de la noche nos vemos en @elchiringuitotv en MEGA! pic.twitter.com/Sijr5VndK7 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 15, 2021

وانتهى عقد ميسي مع برشلونة في منتصف ليلة الـ30 من يونيو الماضي، وزعمت تقارير إسبانية، أمس الأربعاء، أن "البلوغرانا" توصل إلى اتفاق مبدئي مع النجم الأرجنتيني بشأن التجديد لمدة 5 سنوات مع خفض الراتب بنسبة 50 بالمئة.

🗣️ Laporta: “Estamos muy satisfechos de cómo está progresando todo, pero ya sabéis que es un mercado especial que requiere paciencia, habilidad y algunos juegos malabares, pero creo que a medida que vaya avanzando el verano podremos dar buenas noticias”https://t.co/MH9KKdQI5n — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) July 15, 2021

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ولم تؤكد رابطة الدوري الإسباني "الليغا" برئاسة خافيير تيباس حتى الآن موافقتها على العقد الجديد لميسي مع برشلونة، ومدى توافقه مع قانون اللعب المالي النظيف.

المصدر: mundodeportivo.com