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استقالة رئيس بنفيكا البرتغالي بعد اعتقاله بتهم التهرب الضريبي وغسل الأموال

الرياضة

استقالة رئيس بنفيكا البرتغالي بعد اعتقاله بتهم التهرب الضريبي وغسل الأموال
شعار نادي بنفيكا البرتغالي
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ذكرت وسائل إعلام برتغالية اليوم الخميس أن لويس فيليبي فييرا رئيس نادي بنفيكا، استقال من منصبه بعد أن تم إيقاف نشاطه إثر اعتقاله على ذمة تهم بالتهرب الضريبي وغسل الأموال.

وحسب التلفزيون والإذاعة الحكومية في البرتغال، فإن فييرا، الذي يترأس النادي منذ 18 عاما، قال في خطابين إلى رئيس مجلس الإدارة إنه لم يعد في وضع يسمح له بالقيام بواجباته عقب اعتقاله.

وقال ممثلو الإدعاء إن فييرا (72 عاما) اعتقل الأسبوع الماضي لاستجوابه بشأن صفقات تزيد قيمتها على مئة مليون يورو، ربما تسببت في خسائر مالية فادحة للبلاد والعديد من الشركات.

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وقررت المحكمة السبت الماضي أن فييرا سيبقى قيد الإقامة الجبرية في منزله حتى يدفع ثلاثة ملايين يورو قيمة الكفالة وأمرته بتسليم جواز سفره ومنحته 20 يوما لدفع الكفالة وفقا لوثيقة قضائية.

وفي غياب فييرا، عين بنفيكا نائب رئيس النادي روي كوستا رئيسا مؤقتا يوم الجمعة الماضي، لكن لم يعرف بعد ما إذا كان سيظل في منصبه بشكل دائم بعد استقالة فييرا رسميا.

المصدر: رويترز

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