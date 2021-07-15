استقالة رئيس بنفيكا البرتغالي بعد اعتقاله بتهم التهرب الضريبي وغسل الأموال

ذكرت وسائل إعلام برتغالية اليوم الخميس أن لويس فيليبي فييرا رئيس نادي بنفيكا، استقال من منصبه بعد أن تم إيقاف نشاطه إثر اعتقاله على ذمة تهم بالتهرب الضريبي وغسل الأموال.

وحسب التلفزيون والإذاعة الحكومية في البرتغال، فإن فييرا، الذي يترأس النادي منذ 18 عاما، قال في خطابين إلى رئيس مجلس الإدارة إنه لم يعد في وضع يسمح له بالقيام بواجباته عقب اعتقاله.

Benfica - Benfica já recebeu cartas de demissão de Luís Filipe Vieira https://t.co/ohVT7zpHrr — Diário Record (@Record_Portugal) July 15, 2021

وقال ممثلو الإدعاء إن فييرا (72 عاما) اعتقل الأسبوع الماضي لاستجوابه بشأن صفقات تزيد قيمتها على مئة مليون يورو، ربما تسببت في خسائر مالية فادحة للبلاد والعديد من الشركات.

Luís Filipe Vieira demitiu-se da direção do clube e da SAD do Benfica. Numa carta enviada aos órgãos sociais do clube e da SAD, Vieira considera que, perante as acusações no processo Cartão Vermelho, não tem condições para continuar como presidente. pic.twitter.com/SoGhIirrET — 𝓗𝓾𝓰𝓸 𝓐𝓵𝓿𝓮𝓼 (@HugoAlv32630063) July 15, 2021

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وقررت المحكمة السبت الماضي أن فييرا سيبقى قيد الإقامة الجبرية في منزله حتى يدفع ثلاثة ملايين يورو قيمة الكفالة وأمرته بتسليم جواز سفره ومنحته 20 يوما لدفع الكفالة وفقا لوثيقة قضائية.

وفي غياب فييرا، عين بنفيكا نائب رئيس النادي روي كوستا رئيسا مؤقتا يوم الجمعة الماضي، لكن لم يعرف بعد ما إذا كان سيظل في منصبه بشكل دائم بعد استقالة فييرا رسميا.

المصدر: رويترز