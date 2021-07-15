تأجيل دورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة حتى يناير المقبل

أعلنت اللجنة الأولمبية الكويتية في بيان رسمي اليوم الخميس تأجيل دورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة، لتقام خلال الفترة بين 9 و19 يناير 2022.

يذكر أن البطولة كان مقررا لها أن تقام في ديسمبر الأول من العام الحالي.

وكشفت اللجنة الأولمبية الكويتية في بيانها، أن قرار التأجيل جاء حرصا على استضافة الدورة في الوقت الذي يلائم ويناسب جميع الدول المشاركة، من أجل إظهارها بالشكل المطلوب الذي يليق بالكويت مستضيفة المنافسات.

اللجنة الأولمبية الكويتية: تأجيل دورة الألعاب الخليجية الثالثة إلى يناير المقبل وذلك حرصا على إقامتها في وقت يلائم الدول المشاركة https://t.co/ABsmyG6Exq#كونا#الكويت — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) July 15, 2021

وأعلنت اللجنة أن انطلاق منافسات الألعاب الجماعية والرماية والتنس الأرضي سيكون يوم 4 يناير، على أن يكون الافتتاح الرسمي للبطولة في 9 من الشهر ذاته، فيما سيقام الحفل الختامي يوم 19 يناير عقب المباراة النهائية لبطولة كرة القدم.

المصدر: اللجنة الأولمبية الكويتية