لضمان حقوق العمال.. النقابات توفر التواصل بين لاعبي كرة القدم وعمال مهاجرين في قطر

تحدث لاعبو كرة إلى عمال مهاجرين في قطر لمعرفة المزيد عن أوضاعهم أثناء بناء الملاعب والمشروعات الأخرى استعدادا لتنظيم قطر بطولة كأس العالم عام 2022.

وأعلن عن المحادثات المباشرة اليوم الخميس في بروكسل خلال تدشين تعاون لمدة ثلاث سنوات بين النقابة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين FIFPRO والاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب، التي تمثل عمال البناء.

FIFPRO and @BWIglobal are helping to empower footballers to directly influence worker rights around the World Cup.



Find out more here: https://t.co/erC6g436topic.twitter.com/JWbMh59M6F — FIFPRO (@FIFPRO) July 15, 2021

كما نشر الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب تقريره الأخير عن جهود قطر لتحديث قوانين العمل التي تعرضت لانتقادات شديدة منذ اختيارها لاستضافة كأس العالم عام 2010.

ويسعى اللاعبون إلى التواصل بشكل مباشر مع العمالة الوافدة للمساعدة في ضمان استمرار التغيير في قطر إلى ما بعد نهائيات كأس العالم في ديسمبر من العام المقبل.

وإلى هذا، قال أليكس ويلكينسون، رئيس اتحاد لاعبي كرة القدم الأسترالي الذي مثل بلاده في كأس العالم 2014، "سنواصل المشاركة ومعرفة المزيد. نحن نعلم أن حقوقنا كلاعبين مرتبطة بحقوق العمال في قطر".

وقال المدافع الفنلندي تيم سبارف اليوم الخميس في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت للنقابات، إن تصفيات كأس العالم ستستأنف في سبتمبر، وستصبح حملة اللاعبين أفضل وأكثر قوة وتنظيما.

.@alexwilkinson84, President of @thepfa, on why players connect with workers in Qatar: “When we know better, we are able to do better.” pic.twitter.com/N04i22xfYb — FIFPRO (@FIFPRO) July 15, 2021

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وقال الأمين العام للنقابة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين، يوناس باير هوفمان، إن أعضاء النقابة يريدون رؤية "إجراءات ملموسة" لمواصلة تطبيق قطر للقوانين التي تضمنت إلغاء نظام الكفالة الذي يربط العمال الوافدين بشكل صارم بأصحاب العمل.

وأضاف باير هوفمان قائلا "نحتاج إلى التأكد من استمرار (التغييرات) إلى ما بعد البطولة".

في السياق ذاته، أقر نائب رئيس الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب ديتمار شيفرز، بأن "الخطوات الصغيرة" في قوانين العمل الجديدة بقطر كانت في الواقع "قفزات هائلة إلى الأمام" في ثقافة التوظيف بالمنطقة.

وكانت قطر عرضة لانتقادات من منظمات غير حكومية عدة، على خلفية تعاملها مع العمال الأجانب الآتين من قارتي إفريقيا وآسيا للعمل في بناء مرافق وملاعب المونديال.

وبخلاف ما يتم تداوله، تؤكد السلطات في العاصمة الدوحة أنها بذلت جهودا جبارة، وأكثر من أي دولة في المنطقة، بهدف تحسين ظروف العمل للعمال الأجانب.

المصدر: أ ب